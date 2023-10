As empresas norte-americanas criaram 336 mil empregos em setembro, divulgou esta sexta-feira o Departamento do trabalho dos Estados Unidos. Estes números são substancialmente mais elevados do que o registado em julho - 236 mil empregos.Estes números comparam com expectativas de 170 mil novos postos de trabalho esperados pelos analistas inquiridos pela Reuters.Em setembro, "o aumento do emprego ocorreu no lazer e hotelaria, administração pública, cuidados de saúde, serviços profissionais e assistência social", detalha o departamento, acrescentando que no setor de informação e indústria a empregabilidade diminuiu.Já a taxa de desemprego manteve-se inalterada nos 3,8%, face a expectativas do mercado de 3,7%, mantendo-se nos 6,4 milhões de pessoas.O mercado laboral tem-se mantido robusto apesar do aperto da política monetária levada a cabo pela Reserva Federal. Este cenário tem gerado maiores preocupações por parte do mercado relativamente às taxas de juro permanecerem elevadas durante mais tempo do que era estimado.