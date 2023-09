Economia dos EUA criou 187.000 empregos em agosto, acima do esperado pelo mercado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em agosto, o número de postos de trabalho nos Estados Unidos aumentou, enquanto o crescimento dos salários abrandou.



A economia dos Estados Unidos foi capaz de criar mais 187.000 empregos, em relação aos 170.000 esperados pelo mercado, segundo o Instituto de Estatística do país.





Além disso, a taxa de desemprego subiu para 3,8%, refletindo, em grande medida, a recuperação da atividade. Já o crescimento dos salários abrandou.Apesar de os salários terem recuado nos últimos meses, as contratações e os rendimentos continuam a ser suficientemente sólidos para que o consumo continue a crescer.Estes são os últimos dados sobre o emprego antes da decisão sobre a política monetária por parte da Reserva Federal no final de setembro, em que se espera que o banco central mantenha as taxas de juro intactas.