Empresas às escuras sobre TSU do subsídio de férias

Se as empresas têm isenção total de TSU sobre as remunerações pagas a trabalhadores em lay-off simplificado podem ter interesse em antecipar o pagamento do subsídio de férias. Mas será mesmo assim? Estão a ser dadas respostas contraditórias. Governo não esclarece.

