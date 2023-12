Lay-off clássico atinge em novembro máximos de sempre

O número de trabalhadores abrangidos pelo lay-off tradicional atingiu no mês de novembro o valor mais elevado de sempre, de acordo com os dados publicados esta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social (MTSSS).





"Em novembro de 2023, o número total de situações de lay-off com compensação retributiva (concessão normal, de acordo com o previsto no Código de Trabalho) foi de 15.765", indica a síntese estatística divulgada pela Segurança Social. Comparando com o mesmo mês do ano passado regista-se uma subida de mais do dobro, com uma variação de 132%. Face a outubro, há um agravamento de 52%.









Em termos de número de trabalhadores, o MTSSS refere que houve um acréscimo de 5.339 prestações de lay-off e na comparação com o período homólogo, houve um aumento de 8.972 prestações processadas."





Ao contrário do que é habitual, o regime de redução de horário de trabalho foi atribuído a mais pessoas do que a suspensão temporária do contrato de trabalho. No primeiro caso, abrangeu 10.306 pessoas, com este regime a registar um aumento de 5.345 prestações processadas face a outubro. "No caso do regime por suspensão temporária, o número de prestações foi de 5.459, tendo ocorrido um decréscimo de 6 processamentos, em termos mensais", detalha o Ministério tutelado por Ana Mendes Godinho.





As estatísticas mostram que "as prestações foram processadas a 570 entidades empregadoras, mais 89 que no mês anterior."





(Notícia em atualização)