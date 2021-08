Lisboa está no pódio das melhores cidades para trabalhar à distância

O teletrabalho ganhou força devido à pandemia e passou a fazer parte da realidade de milhões de pessoas que já não se veem a regressar ao espaço presencial. Uma das vantagens é a liberdade de se poder trabalhar a partir de qualquer parte do mundo. Lisboa conquista o terceiro lugar das melhores cidades para se trabalhar à distância e ocupa o primeiro lugar na classificação europeia, de acordo com a lista elaborada pelo motor de pesquisa de alojamentos Holidu.



"A cidade oferece aos trabalhadores remotos acesso fácil a uma série de praias, perfeitas para um mergulho no início da manhã ou no final da tarde, com táxis a custar apenas 0,47 cêntimos por km", diz o site.



Já a cidade do Porto aparece na lista em 27.º lugar e Faro em 58.º. A cidade algarvia, no entanto, destaca-se no critério da velocidade do Wi-fi, ocupando o quinto posto mundial.

O pódio é liderado pela capital da Tailândia, Banguecoque e em segundo lugar está Nova Deli, na Índia. Espanha também marca presença na lista, com Barcelona a ocupar o quarto lugar e umas posições mais abaixo está Madrid, em 12.º lugar. A capital da Argentina, Buenos Aires, conquista o quinto lugar da tabela.



Entre os vários critérios usados para a elaboração da lista estão o custo mensal de uma habitação, o número de horas de sol, a velocidade da internet, a quantidade de sítios interessantes e o preço de um café ou de uma refeição num restaurante. O "ranking" analisou 147 cidades no total.



Com o fim do teletrabalho obrigatório, a maioria dos portugueses quer passar para um regime misto, onde o trabalho presencial e o remoto coexistam. Apenas 13,3% disseram preferir o trabalho presencial, de acordo com dados da sondagem da Intercampus para o Jornal de Negócios e para o Correio da Manhã.

