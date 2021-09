Portugal City Brand Ranking. Vila Nova de Gaia - que se estreia no top 5 - aparece no quarto lugar da tabela, seguida de Coimbra, que mantém a mesma posição da edição anterior.A grande ausência é Oeiras, que fica de fora das 10 cidades que mais atraem investidores e talento.

Em relação a viver e visitar, Lisboa volta a ser a favorita, consolidando a liderança que mantém em todas as vertentes, desde a primeira publicação do estudo. O Porto é também o segundo classificado nas duas dimensões, ficando o Funchal na terceira posição, em relação ao turismo, e Coimbra é a terceira cidade escolhida para viver. A quinta edição do ranking anual da Bloom Consulting é divulgada esta terça-feira. Depois de, em 2020, não ter sido publicado devido à pandemia, este ano, para além da divulgação das melhores cidades para viver, visitar e fazer negócio, o índice apresenta também um estudo sobre o impacto da covid-19 nas marcas municipais.