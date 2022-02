Mais velhos compensaram queda do emprego jovem

Em dois anos, no período que abrange a pandemia, há menos 122 mil pessoas empregadas até aos 44 anos, mas mais 215 mil acima dessa idade. De uma forma global, depois de crescer, com a ajuda do Estado, o emprego estagnou no final do ano passado.

Mais velhos compensaram queda do emprego jovem









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Mais velhos compensaram queda do emprego jovem O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar