Número de desempregados aumentou mais de 90 mil em 2020 após sete anos a baixar

2020 marca uma forte inversão na tendência de recuperação no mercado de trabalho, que se observava desde 2013. 2019 foi o sétimo ano consecutivo de descida no número de desempregados, depois de o pico ter sido atingido em 2012 com mais de 700 mil pessoas inscritas nos centros de emprego em Portugal.



Nuno Carregueiro nc@negocios.pt 11:22







... Depois de uma descida em novembro, o desemprego registado nos centros de emprego em Portugal voltou a aumentar em dezembro, o que agravou o saldo negativo de 2020, ano em que o mercado de trabalho foi fortemente penalizado pela pandemia. De acordo com os dados divulgados pelo IEFP esta quarta-feira, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego em Portugal subiu 1% em dezembro para 402.254. Esta subida acontece depois em novembro ter descido pelo segundo mês e ficado abaixo da barreira dos 400 mil pela primeira vez desde o início da pandemia. Na comparação homóloga o desemprego registado aumentou 29,6% face a dezembro de 2019, pelo que no ano marcado pela pandemia Portugal registou um acréscimo de 91.722 desempregados. Este acréscimo no número de desempregados em 2020 anula as melhorias ocorridas nos dois anos anteriores. Em 2019 o número de desempregados recuou em 28,5 mil, depois de em 2018 ter descido em 64,7 mil. 2020 marca também uma forte inversão na tendência de recuperação no mercado de trabalho, que se observava desde 2013. 2019 foi o sétimo ano consecutivo de descida no número de desempregados, depois de o pico ter sido atingido em 2012 com mais de 700 mil pessoas inscritas nos centros de emprego em Portugal.



(notícia em atualização)

