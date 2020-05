administrativas e dos serviços de apoio com uma subida 41,2% e nos transportes e armazenagem, onde o aumento foi de 37,4%.





A população empregada em Portugal registou no primeiro trimestre deste ano a primeira quebra homóloga desde 2013, e a maior quebra em cadeia desde o início de 2016, segundo

Ana Mendes Godinho, disse hoje numa audição comissão de Trabalho e Segurança Social que esta subida não foi maior devido ao "mecanismo de layoff", que segundo a ministra "conseguiu suster um aumento maior".

A quebra na população empregada foi de 41,7 mil pessoas face ao trimestre anterior (-0,9%) e de 14,3 mil pessoas face a período homólogo (-0,3%).



Em termos líquidos, no período em análise registaram-se mais 71.083 pessoas desempregadas em Portugal, comparando com o mesmo mês de 2019. Face a março deste ano, o número desempregados cresceu 14,1%, ou 48.562 pessoas.Só no Algarve, uma região dependente maioritariamente do turismo - um dos setores mais afetados com o impacto do novo coronavírus - registou-se um aumento homólogo de 123% no número de desempregados. Em todo o país foi permitido observar um aumento de 60,6% nas atividades de: "Alojamento, restauração e similares".Depois deste setor, surgem as atividades imobiliárias,Apenas uma região em todo o país conseguiu evitar um aumento do número de desepregados: os Açores, onde se registou uma diminuição de 6,2% dos desempregados inscritos.A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,