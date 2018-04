Oferta de mais de 400 empregos no Lago Discount de Famalicão

No terceiro concelho mais exportador do país, onde moram empresas como a Continental Mabor e a TMG, há mais de 400 empregos disponíveis na Feira de Formação, Qualificação e Emprego de Famalicão, que decorre no Lago Discount.

O presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha (ao centro, na foto, de gravata clara), esteve presente na abertura da feira de formação e emprego do concelho.

Três dezenas de empresas de Famalicão estão a oferecer mais de 400 empregos na Feira de Formação, Qualificação e Emprego do concelho, que começou ontem e acaba hoje, 27 de Abril, no Lago Discount, na freguesia de Ribeirão.

De acordo com a autarquia, o sector agro-alimentar domina a oferta com cerca de 120 postos de trabalho disponíveis, seguindo-se a fileira automóvel com uma centena e a área têxtil com 60 empregos, havendo ainda a oferta de empregos em outras áreas como a agricultura e o comércio e serviços.

Este certame pretende "colocar os principais empregadores do concelho em contacto directo com os estudantes finalistas, desempregados e pessoas à procura de novo emprego, onde as empresas e instituições terão a oportunidade de encontrar e eventualmente seleccionar alguns dos melhores candidatos a emprego", explica a Câmara de Famalicão, em comunicado.

O evento quer dar também "a conhecer aos visitantes os perfis profissionais procurados pelas empresas, através da realização de conferências por oradores experientes e promoção de espaços destinados à demonstração de actividades profissionais, com o objectivo de compreender a actual situação do mercado de trabalho e os seus desafios".

Esta quinta-feira, na abertura da feira, o presidente da autarquia, Paulo Cunha, classificou este certame como "o casamento perfeito entre a oferta e a procura, reunindo num único espaço toda a oferta formativa ao nível do ensino secundário e profissional do concelho e as empresas, possibilitando, desta forma, aos jovens famalicenses uma montra da oferta existente no ensino e das necessidades profissionais da região".