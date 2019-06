Agora, com a proposta do Governo aprovada no Grupo de Trabalho, "a duração do contrato de trabalho a termo certo não pode ser superior a dois anos". Esta alteração foi aprovada, em votação indiciária (ou seja, tem de ser confirmada), com os votos a favor de todos os grupos parlamentares, à exceção do CDS, que se absteve.



Os deputados também aprovaram a redução da duração máxima dos contratos a termo incerto, de seis para quatro anos.



Foi aprovada ainda, sobre a mesma matéria, com o voto contra do PCP e as abstenções do CDS e do BE, a possibilidade de só as empresas com menos de 250 trabalhadores poderem contratar a termo, sem mais justificação, quando lançam nova atividade ou abrem novo estabelecimento. Até aqui era permitido que as empresas até 750 trabalhadores o fizessem.



Os deputados eliminaram ainda a norma que permitia a contratação a prazo para postos de trabalho para jovens à procura do primeiro emprego, permitindo apenas essa possibilidade em situação de desemprego de longa duração. Esta alteração foi aprovada com a abstenção do CDS e abstenção do PCP.



Durante as votações desta tarde do Grupo de Trabalho que está a trabalhar as alterações às Leis Laborais, cuja reunião durou cerca de três horas, os deputados acabaram por adiar a votação de outras medidas mais emblemáticas, como o alargamento do período experimental de 90 dias para 180 dias para contratos sem termo de jovens à procura do primeiro emprego ou desempregados de longa duração.



Também foi adiada a votação do artigo sobre os contratos de muito curta duração, que o Governo e o PS pretendem alargar a vários setores de atividade e alagar de 15 para 35 dias.



Assim, os deputados conseguiram votar perto de um quarto de um guião com quase 200 páginas, que resultou da organização da s várias alterações em cima da mesa. As próximas reuniões do grupo de trabalho estão marcadas para dia 26 e 27 de junho, após o plenário.

