Parlamento espanhol aprova "licença menstrual" de cinco dias. Portugal discute três dias

O Parlamento espanhol aprovou esta quinta-feira, em votação final global, a criação de uma "licença menstrual" para mulheres que sofram de dores menstruais severas. Espanha torna-se assim o primeiro a avançar com legislação nesse sentido na Europa, enquanto em Portugal um projeto de lei semelhante será votado esta sexta-feira.O projeto-lei aprovado no Parlamento espanhol prevê a criação de licenças para mulheres que tenham menstruações "dolorosas e incapacitantes", que serão totalmente pagas pela Segurança Social. Essa "licença menstrual" pode ir até cinco dias e dispensa que as mulheres afetadas façam um pedido mensal de uma baixa médica.O diploma foi aprovado com 185 votos a favor, 154 contra e 3 abstenções. No Twitter, a ministra da Igualdade Irene Montero reagiu à votação, escrevendo que este "é um dia histórico para o progresso feminista". Fora da Europa, há já outros países, como o Japão, Indonésia e Zâmbia, que têm legislação semelhante para proteger as mulheres com dores menstruais severas.A proposta já tinha sido aprovada em Conselho de Ministros espanhol, em maio de 2022, mas esteve desde então em discussão no Parlamento espanhol.Além da licença menstrual, o Parlamento espanhol aprovou também a distribuição de forma gratuita de produtos de higiene menstrual e pílulas contracetivas em escolas, centros sociais e prisões, para combater "a pobreza menstrual", e foi aprovada a mudança de género a partir dos 16 anos, sem obrigação de atestado médico e de comprovativos de tratamentos hormonais durante pelos menos 2 anos, como acontecia até agora.Por cá, o Parlamento português vai votar esta sexta-feira projetos-lei de todos os partidos (à exceção do PSD) que visam dar uma maior proteção às mulheres que sofrem de endometriose e adenomiose.