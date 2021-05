Empresas vão receber 84,5 euros por trabalhador pelo aumento do salário mínimo

O Estado vai pagar às empresas 84,5 euros por cada trabalhador que estivesse a receber salário mínimo a 31 de dezembro de 2020 e que ainda se mantenha nos quadros, adiantou, em entrevista ao Público e à Rádio Renascença o ministro da Economia e Transição Digital. Contas feitas é cerca de 84% do aumento do encargo com a TSU decorrente do aumento do SMN em 2021. Já para os trabalhadores que a 31 de dezembro auferiam mais do que o salário mínimo mas menos do que o novo valor do aumento do SMN, o apoio consiste em metade daquele valor, 42,3 euros, concretizou Pedro Siza Vieira.

A ideia é que o pagamento seja feito diretamente às empresas e custará cerca de 60 milhões de euros aos cofres do Estado, antecipa o ministro, que considera que esta deve ser uma medida de exceção, não devendo passar a ser a regra sempre que há um aumento do salário mínimo. Ou seja, será só para 2021.

Sobre o problema das moratórias de crédito, e do que fazer quando o prazo atual chegar ao fim, Siza Vieira recusa que estejamos perante uma "bomba relógio", mas explica que para as empresas que sofreram mais o impacto da crise, como o comércio, turismo, restauração, em alguns segmentos da atividade industrial como o vestuário, "é conveniente darmos mais tempo, espalharmos a amortização da dívida por mais anos, sermos capazes eventualmente de dar algum período de carência durante os primeiros tempos, dois, três anos".

O Governo, diz, "está disponível, caso os bancos acordem com os seus clientes essas reestruturações, para garantir uma parte dessa dívida, para cobrir algum risco" via Banco de Fomento.