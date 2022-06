Principal sindicato alemão negoceia maior aumento salarial dos últimos 13 anos

associação de empregadores da indústria metalúrgica e eletrónica no estado de Renânia do Norte-Vestfália, alertou este fim-de-semana que "negociações salariais excessivas" podem alimentar ainda mais a inflação.

O maior sindicato alemão está a reivindicar aumentos salariais entre 7% e 8%, de modo a permitir que os 3,8 milhões de trabalhadores do setor metalúrgico e eletrónico consigam responder ao aumento acentuado da inflação.O pedido do conselho de administração da IG Metall representa o aumento mais elevado dos últimos 13 anos, refletindo o aperto sentido pelos consumidores, impulsionado pela guerra na Ucrânia e pelas contínuas perturbações nas cadeias de abastecimento.As negociações, que vão começar em setembro, são as maiores da Alemanha, e o seu resultado pode servir de indicativo sobre a forma como os salários vão evoluir em diferentes setores. Este tipo de negociação é acompanhada de perto pelo Banco Central Europeu, que se prepara para aumentar as taxas de juro.O presidente do IG Metall, Joerg Hofmann, apelou aos dirigentes políticos para que ajudem a aliviar o peso do aumento do custo de vida. Compensar a inflação "não pode ser apenas uma tarefa da negociação coletiva", afirmou numa conferência de imprensa esta segunda-feira, citado pela Bloomberg.A inflação alemã atingiu novos recordes em maio, com os preços a subirem 8,7% em relação ao ano anterior. Arndt Kirchhoff, presidente da Gesamtmetall,Na semana passada, o sindicato IG Metall conseguiu aumentos de 6,5% durante 18 meses, juntamente com um pagamento único de 500 euros para os trabalhores metalúrgicos, o que representou o maior aumento salarial dos últimos 30 anos.