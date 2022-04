Quase três quartos dos trabalhadores jovens não foram além do secundário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O peso dos trabalhadores licenciados tem vindo a aumentar, mas não predomina nem nas novas gerações. Quase três quartos dos jovens trabalhadores por conta de outrem do setor privado têm habilitações que não vão além do ensino secundário.





A conclusão é avançada pelo DN/Dinheiro Vivo a partir da análise dos quadros de pessoal relativa a 2020, uma extensa base administrativa do Ministério do Trabalho (MTSSS) que retrata o setor privado.





O jornal explica que as conclusões, relativas ao mês de outubro, saem beneficiadas pela destruição de emprego entre os mais jovens e mais qualificados que marcou a primeira fase da pandemia.





Assim, a percentagem de jovens trabalhadores entre os 18 e os 34 anos que não frequentou qualquer nível do ensino superior era em 2020 de 72,8%, o que compara com 74,3% em 2019, tendo recuado 1,5 pontos percentuais. Em 2010 era de 79,2%.



Já a percentagem dos que frequentou no mínimo um curso técnico superior subiu nesta década de 21% para 26,7%.