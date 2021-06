Licenciatura vale mais 750 euros brutos no salário

Quem tem uma licenciatura ganha mais 750 euros, em média e em termos brutos, do que quem tem formação apenas ao nível do ensino secundário. A conclusão é do estudo “Estado da Nação, Educação, Emprego, Competências - 2021”, publicado esta quarta-feira pela Fundação José Neves e mostra como, apesar de tudo, o investimento em educação ainda compensa.





