Sem cortes salariais, sem apoios do Estado, e com alguma redução de horário. O projeto-piloto arranca no próximo ano para as empresas que quiserem. O nível de adesão é nesta fase uma das principais dúvidas.

