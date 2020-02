De acordo com os dados do INE, o ICT nos setores que "incluem maioritariamente (mas não exclusivamente) atividades na esfera do setor público" aumentou 2,3% em 2019, abaixo da variação de 3,2% em 2018.Já nas atividades que abrangem "genericamente" o setor privado - o que inclui indústria, serviços e construção - o ICT até acelerou de um crescimento de 2,9% em 2018 para 3,1% em 2019.No caso do setor privado, o maior aumento registou-se nos serviços (3,2%), seguindo-se a indústria (3%) e só depois a construção (2,3%). Em 2018, o setor da indústria tinha registado o maior aumento.O custo do trabalho para as empresas inclui, entre outras componentes, o salário base, prémios, subsídios, trabalho extraordinário, contribuições para a segurança social, seguros e outros encargos.O índice é calculado dividindo o custo médio por trabalhador pelo número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador. Assim, tanto a evolução dos custos do trabalho como a das horas trabalhadas influenciam o valor final. Os dados são ajustados de dias úteis.No conjunto da economia portuguesa, em 2019, "o custo médio por trabalhador aumentou 4% e o número de horas efetivamente trabalhadas aumentou 1,2%", assinala o gabinete de estatísticas. No ano anterior, o custo médio por trabalhador tinha aumentado apenas 1,8%, mas a redução do número de horas trabalhadas (-1,1%) fez com que a variação do ICT fosse maior.Neste momento ainda não é possível fazer a comparação anual com a União Europeia uma vez que só há dados europeus até ao terceiro trimestre.