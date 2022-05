Leia Também Emprego recupera níveis do pré-pandemia

A taxa de desemprego caiu para 5,9% no primeiro trimestre do ano, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor é 0,4 pontos percentuais inferior ao registado no trimestre anterior e 1,2 pontos percentuais abaixo do registado em igual período do ano passado.Os dados do INE estimam que a população desempregada nos primeiros três meses do ano se fixou em 308,4 mil pessoas, o que corresponde a uma diminuição de 6,7% em relação ao trimestre anterior, ou seja, menos 22,2 mil. Relativamente ao período homólogo, há uma queda de 14,3% (menos 51,7 mil pessoas desempregadas).Para essa descida na população desempregada contribuíram, sobretudo, o decréscimo de 19,7% nos homens desempregados, bem como o recuo de 28,1% nas pessoas desempregadas dos 25 aos 34 anos e de 17,9% nas pessoas à procura de novo emprego e 30,7% nos desempregados há menos de 12 meses.A subutilização do trabalho "abrangeu 618,2 mil pessoas, tendo diminuído 1,9% (11,9 mil) em relação ao trimestre anterior e 17,2% (128,2 mil) relativamente ao período homólogo". Enquanto isso, a população inativa com 16 e mais anos fixou-se em 3 593,1 mil pessoas, o que corresponde a uma queda de 0,5% face ao trimestre anterior.Já a população empregada foi estimada em 4.900,9 mil pessoas. Face ao trimestre anterior, o número de pessoas desempregadas aumentou 0,4% (21,9 mil). A subida foi ainda maior quando comparado com igual período do ano passado: 4,7%, ou seja, mais 219,3 mil desempregados."Considerando o total da população empregada, 10,8% das pessoas (531,1 mil) indicaram ter trabalhado sempre ou quase sempre a partir de casa, 64,4% das quais devido à pandemia da covid-19, mais 0,6 p.p. do que no trimestre anterior e menos 22,7 p.p. do que no trimestre homólogo", lê-se no relatório do INE.Entre os que trabalharam maioritariamente em casa, 510,2 mil estiveram em teletrabalho. Segundo o INE, esse regime de prestação de trabalho "abrangeu 10,4% do total da população empregada", tendo correspondido "à segunda menor proporção deste indicador desde que começou a ser acompanhado há oito trimestres".(notícia atualizada às 11h37)