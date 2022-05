25% dos desempregados no final de 2021 encontraram trabalho

Do total de pessoas que estavam desempregadas no 4.º trimestre de 2021, 54,0% (178,7 mil) permaneceram nesse estado no 1.º trimestre de 2022, mas 25,6% (84,7 mil pessoas) transitaram para o emprego, revelam as estatísticas de fluxos entre estados do mercado de trabalho, divulgadas esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os restantes 20,4% - cerca de 76 mil pessoas - "transitaram para a inatividade", indica o INE.

Leia Também Número de funcionários públicos ultrapassa os 740 mil e atinge máximos de 2011

Uma análise mais detalhada permite concluir que entre os desempregados de curta duração, um em cada três passou à situação de emprego, enquanto que uma em cada nove pessoas pertencentes à "força de trabalho potencial" (11,4%; 17,9 mil) arranjou emprego no 1.º trimestre de 2022.

Leia Também Dois terços dos trabalhadores estão a perder poder de compra salarial

Por outro lado, entre as pessoas que tinham um trabalho por conta própria, quase 10% transitaram para um trabalho por conta de outrém - foram mais de 69 mil. Em sentido inverso, só 1,9% dos que tinham um contrato de trabalho optaram por mudar de vida, passando a trabalhar por conta própria.

Outro dado relevante para a análise do mercado de trabalho português tem a ver com o facto de 22% das pessoas que no último trimestre do ano passado tinham um contrato de trabalho a termo "ou outro tipo de contrato", passaram, no primeiro trimestre deste ano, a ter um contrato de trabalho sem termo.

Leia Também Taxa de desemprego caiu para 5,9% no primeiro trimestre do ano

Já entre os que tinham apenas um contrato a tempo parcial, verifica-se que cerca de um em cada cinco (19%, o equivalente a 75,8 mil pessoas) passou a trabalhar a tempo completo no 1.º trimestre de 2022, uma proporção idêntica à que já se tinha verificado no trimestre anterior.

Entre a população empregada, 3,6% mudaram de emprego entre um trimestre e o outro.