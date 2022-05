Indústria e turismo ainda com emprego abaixo do pré-covid

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A população empregada cresceu 4,7%, em termos homólogos, no primeiro trimestre do ano, para 4.900,9 mil pessoas . Mas, apesar de o emprego dar sinais de retoma, há setores que ainda não recuperaram completamente da pandemia. É o caso da indústria e das atividades ligadas ao turismo, como o alojamento, restauração e transportes, em que o número de população empregada ainda não superou o registado no iní

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...