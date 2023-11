Baixa a percentagem de desempregados que encontraram trabalho

Do segundo para o terceiro trimestre deste ano, metade dos 163,2 mil desempregados (50,3%) mantiveram-se na mesma situação, uma percentagem mais baixa do que nos trimestres anteriores (há um ano foram 53,6%), revela o Instituto Nacional de Estatística (INE).





Um quarto dos desempregados (25,3%) passou para uma situação de emprego, percentagem que também é mais baixa do que no trimestre anterior (30,8%) ou em período homologo (26,7%).





Esta transição para o emprego foi mais alta entre os homens (26%) do que entre as mulheres (23%). O que aumentou mais foi a proporção de desempregados que passaram para uma situação de inatividade (24,4%) em comparação com o que aconteceu no último ano (19,6% em termos homólogos.





Leia Também População empregada supera os 5 milhões. Desemprego também sobe

Ao mesmo tempo, aumentou o peso dos que passaram do emprego para o desemprego (de 1,1% há um ano para 1,3% agora).





Estes dados são complementares às estatísticas do emprego, que embora tenham revelado um novo número histórico de empregados (mais de 5 milhões) também revelaram um aumento do desemprego.





O peso das pessoas que passou de um contrato a termo (mais precário) para um contrato sem termo subiu (de 20,2% há um ano para 21,8%), mas o peso das pessoas que fez o caminho inverso subiu mais (de 2,8% há um ano para 3,6%).