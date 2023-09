Taxa de desemprego recua para 6,2% em agosto

Leia Também Taxa de desemprego estabilizou em julho. População empregada caiu face ao mês anterior

A estimativa divulgada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) indica que, em agosto, a taxa de desemprego se fixou em 6,2%. Um valor que revela um recuo em relação aos 6,3% registados no dois meses anteriores.Apesar do resultado positivo em cadeia, a taxa de desemprego é ainda assim superior à registada em agosto de 2022 em 0,1 pontos percentuais.O INE destaca que a população ativa diminuiu 0,1% tanto em relação a julho como a maio de 2023 e que aumentou 1,5% em comparação com agosto do ano passado. A mesma nota refere também que "a população desempregada (326,7 mil) diminuiu em relação a julho (2,2%) e a maio de 2023 (3,4%), tendo aumentado relativamente a agosto de 2023 (3,9%)"."Em agosto de 2023, estima-se que a população ativa tenha diminuído em 4,4 mil pessoas (0,1%) e que a população inativa tenha aumentado em 4,0 mil (0,2%) em relação ao mês anterior. A diminuição da população ativa resultou do decréscimo da população desempregada (7,2 mil; 2,2%) ter superado o acréscimo da população empregada (2,9 mil; 0,1%)", esclarece o INE.O INE sublinha também os números da taxa de subutilização do trabalho, que caiu para 11,5%. Um valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao registado em julho e igual ao do mesmo período de 2022."Ainda em agosto de 2023, a subutilização do trabalho abrangeu 621,3 mil pessoas, valor inferior ao do mêsanterior (10,2 mil; 1,6%) e ao de três meses antes (14,1 mil; 2,2%), mas superior ao do período homólogo de 2022 (5,9 mil; 1,0%)", explica o instituto.(Notícia atualizada às 11:46)