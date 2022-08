Taxa de desemprego cai ligeiramente para 5,9% em julho

Leia Também Peso de contratos precários ainda é o quarto maior da UE

306,2 mil. A redução é ainda maior quando comparado com a população desempregada registada em igual período do ano passado (menos 10,2%).





Por outro lado, a população empregada atingiu os 4.876,2 mil, tendo sido observado "um decréscimo em relação ao mês anterior e a três meses antes (0,1% em ambos)". Em comparação com igual período do ano passado, a taxa de desemprego cresceu 0,9%.



A população ativa diminuiu 0,1%, face ao mês anterior, para um total de 5.182,5 mil, enquanto a população inativa aumentou 0,3%, em comparação com maio, para 2.478 mil.



Já a taxa de subutilização de trabalho situou-se em 11,5%, mais 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior e menos 0,9 pontos percentuais do que no mesmo mês do ano anterior.



A taxa de desemprego caiu para 5,9% em julho, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em comparação com o mês anterior, verificou-se um ligeiro recuo de 0,1 pontos percentuais."A taxa de desemprego situou-se em 5,9%, valor inferior ao do mês precedente em 0,1 pontos percentuais e ao de julho do ano anterior em 0,7 pontos percentuais, tendo permanecido inalterada em relação a três meses antes", revela o INE.A autoridade de estatística nacional estima que, em julho, a população desempregada diminuiu 1,1%, em relação ao mês anterior, para(notícia atualizada às 11h31)