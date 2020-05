Teletrabalho a partir de junho só com acordo entre empresa e trabalhador

A intenção foi revelada pelo primeiro-ministro, que explicou que as regras sobre teletrabalho vão voltar a ser o que eram antes da pandemia. António Costa aconselha as empresas a organizar os trabalhadores em turnos rotativos para evitar riscos.

A partir de junho o teletrabalho volta a depender de acordo entre o empregador e o trabalhador, tal como antes da pandemia, o que significa que será necessário haver vontade das duas partes para manter o trabalho à distância.





Aquilo que voltará até 1 de Junho "é a legislação normal", disse o primeiro-ministro. "Entre as entidades patronais e as empresas deverá haver um acordo sobre o acesso ao teletrabalho", afirmou, durante a conferência de imprensa posterior ao Conselho de Ministros onde se decidiram as regras de reabertura progressiva das atividades económicas, a partir de segunda-feira.