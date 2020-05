O Governo quer manter em teletrabalho os pais que tenham filhos em idade escolar e os grupos de risco, adianta o Expresso. Para os restantes passam a aplicar-se as regras normais, ou seja, terá de haver acordo entre o trabalhador e a entidade patronal, mas a recomendação deverá ser que regressem por turnos.

Além disso, haverá uma recomendação às empresas no sentido de que sejam desenhados turnos para o regresso sempre que seja possível o teletrabalho, desde logo nos meses de junho e de julho.



O objetivo, adianta o Expresso, será a preparação de metodologias que possam vir a ser aplicadas no inverno perante a eventualidade de um novo surto de covid-19, evitando-se assim o confinamento total.

O Governo aprova esta sexta-feira em Conselho de Ministros as novas regras para o teletrabalho, que até agora tem vindo a ser obrigatório sempre que a atividade em causa o permita. António Costa tinha já avançado que a partir de 1 de junho se aplicaria a regra geral, de que que para haver teletrabalho seria preciso o acordo entre a empresa e o trabalhador, mas, segundo o Expresso , haverá duas exceções.Por um lado quem tenha filhos em idade escolar, na medida em que só as creches estarão abertas na próxima semana. Por outro, os trabalhadores de risco. Aí, a ideia do Governo será de manter os incentivos a que permaneçam em casa, escreve o jornal.