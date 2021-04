Teletrabalho: Três momentos de decisão

É o Governo que tem decidido, como voltou a fazer na quinta-feira, que regras se aplicam durante o estado de emergência. Por outro lado, o Executivo estendeu o diploma que quer aplicar depois desta fase e até ao final do ano, deixando os critérios em aberto, o que motivou vários pedidos de apreciação parlamentar. Há ainda uma discussão de fundo sobre as regras estruturais do Código do Trabalho, a pensar no pós-pandemia.

Teletrabalho: Três momentos de decisão









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.