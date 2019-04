As principais alterações do PS à lei laboral do Governo

Bruno Simão

O PS apresentou esta sexta-feira as propostas que alteram o diploma do Governo sobre o Código do Trabalho. O Negócios sistematiza as principais alterações.

Definição de "trabalhador à procura de primeiro emprego"

O conceito não consta da lei e passará a constar. É definido como trabalhador à procura de primeiro emprego (sujeito a um novo período de experiência de 180 dias) aquele que "nunca tenha prestado a sua atividade no quadro de uma relação subordinada cuja duração ultrapasse dois anos seguidos ou quatro anos interpolados".

Limite aos despedimentos no período de experiência

Face aos alertas sobre os riscos de inconstitucionalidade desta medida, o PS concretiza a prometida clásula anti-abuso. O novo texto permite que uma empresa recorra três vezes seguidas ao novo período experimental para despedir consecutivamente as pessoas, no mesmo posto de trabalho. Contudo, à quarta vez tal já não será permitido, aplicando-se, para essa situação, o período de experiência de 90 dias. As dispensas durante o período experimental de jovens à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração terão de ser comunicadas à Autoridade para as Condições do Trabalho.

Âmbito dos contratos de curta duração

A proposta do Governo alarga o limite máximo dos chamados contratos de curta duração, que nem sequer têm de ser escritos, de 15 para 35 dias, o que se mantém. Na versão original do Governo, estes contratos eram alargados a outros setores, já que deixariam de ser exclusivos do turismo e da agricultura, podendo ser estendidos a outros setores. Agora, o PS recua um pouco, ao estabelecer que só poderão ser usados em "setores correlacionados" à agricultura ou ao turismo.

Exceção aos limites do trabalho temporário

O contrato de trabalho temporário a termo certo continua a poder ser renovado até seis vezes, tal como propôs o Governo. Mas desta regra só ficam explicitamente excluídas as substituições de trabalhadores ausentes por caso que não seja imputável ao trabalhador, como doença, acidente, licenças parentais "e outras situações análogas". A proposta original excluía as substituições por qualquer motivo.

Banco de horas grupal

A introdução do banco de horas grupal nas microempresas é facilitada. Se a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) não responder no prazo de seis meses, o referendo poderá ser realizado sem a sua supervisão.

Adiamento da taxa da rotatividade

A taxa da rotatividade, desenhada para penalizar as empresas que mais recorram a contratos a prazo, deverá ser adiada por mais um ano. A ideia é que produza efeitos em 2020 e que, se nada mudar até lá, só seja aplicada em 2021, bem além do horizonte da legislatura.