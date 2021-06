Governo admite acabar com os operadores de TVDE

Os motoristas assinam os contratos com os chamados “operadores de TVDE” e não com empresas como a Uber ou a Cabify. O fim do papel destes operadores está a ser ponderado para facilitar o reconhecimento de um contrato dependente com essas multinacionais.

