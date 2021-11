Horas extra, contratos a prazo e período experimental: Parlamento quer votar mais alterações à lei laboral antes de fechar

Comissão de Trabalho vai chamar os parceiros sociais para os ouvir sobre propostas do PCP e do BE que nalguns casos o PS aprovou na generalidade. O objetivo é levar os projetos a votação antes do fim dos trabalhos, no dia 26.

