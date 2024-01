Inspeção do Trabalho vai notificar este mês 20 mil potenciais "falsos recibos verdes"

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) vai comunicar "ainda este mês" a 20 mil prestadores de serviço que detetou que têm uma faturação que depende em 80% ou mais da mesma empresa.



As empresas, as chamadas "entidades contratantes", que já pagam uma taxa à Segurança Social, também serão notificadas sobre o que o Governo considera ser um indício de uma "falsa prestação de serviços" que poderá levar a uma inspeção da ACT.





dos trabalhadores" que prestam mais de 80% da atividade para uma única entidade, começando pelos que têm uma percentagem mais elevada, disse a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, esta quinta-feira, na apresentação de um balanço da atividade da ACT, em Lisboa.Numa primeira fase "isto abrangeráacrescentou a ministra, que explicou depois ao Negócios que esta ação vai começar pelos que prestam 100% da atividade à mesma empresa.Questionada pelo Negócios, a inspetora-geral do Trabalho, Maria Fernanda Campos, disse que o objetivo é avisar os trabalhadores e as empresas que a informação que a Segurança Social já tem, até para efeitos de aplicação de uma taxa,, na sequência do cruzamento de dados que tem permitido lançar ações "massivas".As entidades contratantes que são responsáveis por mais de 50% da faturação de um prestador de serviço - de um trabalhador independente "economicamente dependente" - são obrigadas a pagar uma taxa à Segurança Social de 7%, que sobe para 10% quando a dependência é superior a 80%.No entanto, em termos legais, o facto de um prestador de serviço concentrar 80% ou 100% da sua atividade na mesma entidade empregadorapara que seja considerado um trabalhador dependente.O que será feito no final deste mês é "uma notificação massiva informando as partes - tanto o alegado prestador como a entidade contratante a dizer que identificámos esta situação que tem um forte indício de ser uma relação laboral dissimulada", explicou ao Negócios a inspetora-geral do Trabalho, Maria Fernanda Campos."É uma oportunidade dada a ambos. A uns para estarem alerta e procurarem informação sobre o seu caso concreto e poderem contactar connosco" e às empresas "para verificar se aquela situação configura ou não um contrato dissimulado e dar oportunidade de regularizar", explicou.Se a empresa regularizar a situação, "no rastreio seguinte já não passamos para a verificação inspetiva".Só na fase da inspeção será aplicada a sanção, "tendo em conta que existem ou não existem fundamentos acrescidos àquele indício". Até à inspeção "é um processo que demora, que tem o seu tempo", disse a inspetora-geral.Já antes a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, tinha dito que no âmbito do processo que envolveu a notificação "massiva" a empresas por 300 mil contratos a termo irregulares "sobraram 16 mil situações não corrigidas do ponto de vista dos sistemas de informação".O processo levantou alguma polémica porque se percebeu que nem todas as 300 mil situações corresponderiam a situações irregulares , tal como o Negócios explicou na altura, com base nas explicações da bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco e do Governo. No Parlamento, a oposição quis saber se a regularização está confirmada ou apenas declarada pelas empresas.No caso dos trabalhadores independentes economicamente dependentes que prestam mais de 80% da atividade à mesma empresa, porém, a informação da Segurança Social estará estabilizada para efeitos de aplicação da taxa.Notícia atualizada às 18:03 com mais informação