Metade dos trabalhadores faz horas extra não pagas

Cerca de metade dos trabalhadores dependentes faz horas extraordinárias não pagas, de acordo com os dados recolhidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), através do Inquérito ao Emprego. Por outro lado, se a percentagem de trabalhadores que dizem fazer trabalho extraordinário tem vindo a subir, a percentagem dos que dizem que esse trabalho não é pago desceu no ano passado.