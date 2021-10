Patrões vão pedir a Marcelo que envie travões à caducidade para o Constitucional

A Confederação Empresarial (CIP) sustenta que os novos travões à caducidade das convenções coletivas, hoje debatidos em concertação social, são inconstitucionais. Em declarações aos jornalistas, António Saraiva disse que vai recorrer ao Presidente da República, e eventualmente aos deputados e à Provedora de Justiça, solicitando que peçam a fiscalização do diploma.Marcelo Rebelo de Sousa pode pedir a fiscalização preventiva assim que receber o diploma, que à partida será discutido esta quinta-feira em Conselho de Ministros.Em causa, tal como o Negócios explicou na semana passada, estão as alterações que aumentam por mais um ano os prazos que levam à caducidade das convenções coletivas (até 2024) e, de forma mais estrutural, a dinamização de um mecanismo de arbitragem necessária que decorra antes da caducidade."Coincide esta discussão com a discussão da aprovação do orçamento e o Governo vai incorporando aquilo que tem de ceder. Isso é inadmissível", disse, referindo que o documento passou de 64 para 70 medidas.Também João Vieira Lopes, da CCP, diz ter "dúvidas claras" quer sobre a conformidade constitucional quer sobre o caráter prioritário das medidas. "A agenda política está a desvalorizar o papel da concertação social", onde se discute de forma mais "profunda" as questões laborais, disse o presidente da CCP."Todas as medidas vêm contra as empresas e não a favor das empresas", disse também Francisco Calheiros. "Temos de ver linhas vermelhas" disse, numa crítica a António Costa."Como é que se pode considerar inconstitucional algo que ainda não está traduzido em linguagem jurídica?", questionou Sérgio Monte, da UGT.O secretário-geral da UGT considerou que o conjunto de alterações ao Código do Trabalho que irá amanhã a Conselho de Ministros deve contemplar a redução das compensações por despedimento e a reposição do valor das horas extraordinárias. O Governo não terá dado uma resposta definitiva, remetendo para a reunião de Conselho de Ministros de amanhã.Também a CGTP insiste na revogação da caducidade. "Rejeitámos a proposta do Governo para tentar resoler o problema da caducidade das convenções colectivas de trabalho e colocar ali um mecanismo de secretaria que é uma arbitragem que também não resolve".Embora insista em propostas como aumentos salariais de 90 euros para todos os trabalhadores, no setor público e privado, ou na redução do período normal de trabalho para 35 horas, a CGTP insiste que "o Governo [ainda] tem toda a possibilidade de garantir que há resposta aos problemas que se colocam ao país.