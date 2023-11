A taxa de desemprego foi estimada em 6,1%, valor igual ao do 2.º trimestre de 2023 e superior em 0,1 p.p. ao do 3.º trimestre de 2022.", conclui o INE.Já a taxa de subutilização do trabalho recuou 0,5% em cadeia mais ficou 1,7% acima do que em período homólogo. Em causa está um indicador alternativo que soma aos desempregados o subemprego de trabalhadores a tempo parcial abrangeu, os inativos não disponíveis e os inativos disponíveis mas que não procuram emprego e que soma 620,9 mil pessoas.Os dados trimestrais agora publicados pelo INE, que dão a taxa oficial de desemprego, são diferentes dos dados mensais por diferenças nas faixas etárias consideradas e porque não são ajustados de fatores sazonais. Os dados mensais apontam para um agravamento da situação em setembro , o último mês do trimestre considerado.