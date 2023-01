E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de desemprego estabilizou em novembro, tanto na Zona Euro (6,5%) como na União Europeia (para 6%). Portugal ficou próximo da média mais alta, a dos países da moeda única, depois da subida do último mês (6,4%).





Explica o Eurostat que no caso da Zona Euro a taxa de desemprego ajustada de sazonalidade foi de 6,5%, o mesmo valor que em outubro, mas descendo face aos 7,1% de novembro de 2021.





Já na União Europeia a taxa foi de 6%, também a mesma da que era registada em outubro, mas abaixo dos 6,5% que foram apurados em período homólogo.









Os dados revelam que com uma taxa de 6,4% em novembro, Portugal se situava abaixo da média do Euro mas acima da média da União Europeia. Nessa altura, a taxa de desemprego em Portugal avançou 0,4 pontos, tal como revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) na sexta-feira.

Grécia (11,4%) e Espanha (12,4%) têm taxas de dois dígitos, enquanto a Dinamarca (2,7%) e a Alemanha (3%) apresentam as taxas mais baixas.





Taxa de desemprego jovem acima da média





Portugal continua no entanto a apresentar uma taxa de desemprego jovem (até aos 24 anos) de 18,2%, o que representa um agravamento de três décimas em relação ao mês anterior.



A taxa está, assim, acima da média da Zona Euro e da União Europeia, ambas de 15,1%.



Grécia e Espanha voltam a apresentar as taxas de desemprego jovem mais altas, acima de 30%, enquanto a Alemanha apresenta a mais baixa (5,8%).



Notícia atualizada com o gráfico e mais informação.