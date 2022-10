Desemprego registado volta a subir em setembro. Aumentou 1,6% face a agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego voltou a aumentar em setembro, pelo segundo mês consecutivo, indicam os dados revelados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Face ao mês de agosto verificou-se uma subida de 1,6%, com mais 4.393 pessoas, para um total de 287.240 inscritos.





Comparando com setembro do ano passado, continua a registar-se uma queda, com menos 71.908 inscritos, ou seja, uma diminuição de 20%.



"O total de desempregados registados no País foi inferior ao verificado no mesmo mês de 2021 (-71.908; -20,0%) e, em sentido contrário, face ao mês anterior (+4.393; +1,6%)", refere a nota estatística do IEFP.





De acordo com o Instituto de Emprego, a explicar "a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2021, na variação absoluta, contribuíram, com destaque, os grupos dos indivíduos que procuram novo emprego (-67.535), os que possuem idade igual ou superior a 25 anos (-63.893) e os inscritos à 12 meses ou mais (-51.548)."





Considerando os desempregados por grupos profissionais, os trabalhadores não qualificados são os mais representativos (25,4%), seguindo-se os trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores(19,8%), os especialistas das atividades intelectuais e científicas (12,6%) e o peessoal administrativo (11,6%).



Fim do verão aumenta desemprego no Algarve

Desagregando pelas regiões do país, o desemprego registado aumentou em quatro e diminuiu em três, com destaque para a variação mensal registada no Algarve, com um agravamento de 14,2%, face a agosto.



Lisboa e Vale do Tejo, (-1,1%), Açores (-1,2%) e Madeira (-1,1%) registaram descidas mensais.



(Notícia atualizada às 14:05)