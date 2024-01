Economia terá criado 85 mil empregos ao longo do ano passado

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A economia terá fechado o ano com mais 85 mil empregos do que em período homólogo. Dados ainda provisórios do INE apontam para uma ligeira descida do desemprego e para uma subida de quatro pontos na taxa de desemprego jovem.



Os dados mensais relativos a dezembro, que não são trabalhados da mesma forma que os trimestrais, destacam a informação não ajustada de sazonalidade. Esta aponta para um aumento de 85 mil pessoas empregadas,...