Governo recusa aumento intercalar do salário mínimo

O Governo resolveu reforçar os salários da administração pública mas recusa aumentar o salário mínimo, atualmente nos 760 euros brutos por mês.





O valor do salário mínimo está definido no acordo sobre rendimentos e competitividade assinado com a UGT e as confederações patronais na véspera da apresentação do orçamento do Estado.





Aos jornalistas, o ministro das Finanças, Fernando Medina, afirmou que o salário mínimo nacional já subiu mais do que os outros (embora seja mais baixo) e afirmou que tal é "complementado com um conjunto muito significativo de medidas que se destinam a apoiar as famílias com menores rendimentos que são as que se debatem com maiores dificuldades".





Os jornalistas também quiseram saber se o Governo vai rever o próprio acordo de rendimentos assinado com a UGT e as confederações patronais, mas também a ministra do Trabalho respondeu que o acordo tem "mecanismos próprios" para a sua revisão.





A referência para aumentos salariais é de 5,1%. Os salários declarados à Segurança Social estarão a subir 8%, segundo a ministra, em linha com a inflação.



O acordo de rendimentos prevê que o salário mínimo chegue aos 900 euros em 2026, um compromisso do Governo que não foi revisto com a inflação.



Em janeiro subiu 7,8% para 760 euros por mês o que fica em linha com a inflação média registada no ano passado.