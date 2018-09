Inquérito: Cerca de metade dos trabalhadores espera ser aumentado ou promovido no próximo ano

De acordo com um questionário da Michael Page, 44% dos inquiridos espera receber um aumento salarial e 47% acredita que serão promovidos ao longo dos próximos 12 meses.

Os profissionais portugueses estão optimistas em relação ao mercado de trabalho. De acordo com um questionário da Michael Page, 44% dos inquiridos espera receber um aumento salarial e 47% acredita que será promovido ao longo dos próximos 12 meses.

Além disso, mais de metade dos profissionais que respondeu ao inquérito considera que a situação económica é positiva. Já 60,3% acredita que o mercado de trabalho vai melhorar nos próximos seis meses, em comparação com 58,9% no último trimestre do ano passado.

"A confiança que os candidatos da Michael Page demonstram em relação ao futuro do mercado de trabalho reflecte o desenvolvimento económico do país. O mercado de trabalho em Portugal vive uma fase de expansão", afirma Álvaro Fernández, Director Geral da Michael Page Portugal, num comunicado enviado às redacções.

Quanto aos objectivos profissionais, 67% sente-se confiante em relação ao desenvolvimento de novas competências e 54,5% na execução de novas funções.

Apesar de os trabalhadores estarem mais optimistas em relação ao futuro profissional, Portugal está ligeiramente abaixo da média europeia. De acordo com a Michael Page, o país regista uma taxa de 53,4% de satisfação relativamente às condições do mercado de trabalho, em comparação com 58,7% na Europa.

Os dados são relativos ao segundo trimestre e têm por base a resposta dos profissionais que se candidataram a ofertas de emprego através do site da Michael Page. Foram contabilizadas 640 respostas em Portugal.