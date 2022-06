Já há menos de 300 mil desempregados inscritos e disponíveis para trabalhar

Leia Também IEFP acelera formação e atenua desemprego

No final de maio, os centros de emprego tinham já menos de 300 mil pessoas oficialmente registadas como desempregadas e disponíveis para trabalhar.De acordo com os dados publicados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) esta terça-feira, dia 21 de junho, havia no final de maio 296 mil pessoas registadas como desempregadas, numa quebra de 6% face a abril e de 26% em termos homólogos.É preciso explicar que em causa estão os desempregados inscritos e efetivamente disponíveis para trabalhar.Para estes números oficiais de desempregados não contam as cerca de 110 mil pessoas que estão "ocupadas" em programas de emprego ou formação profissional, mas que caíram 6% em termos homólogosPara o desemprego registado do IEFP também não contam os que estão indisponíveis temporariamente porque "não reúnem condições imediatas para o trabalho por motivos de doença", e que aumentaram 10% em termos homólogos durante um mês marcado pelos novos casos covid-19.Os dados acima referidos dizem respeito ao número de desempregados registados no final do mês (o chamado "stock). Contudo, o IEFP também analisa o número de pessoas que se inscreveram ao longo do mês (o chamado fluxo).Assim, ao longo do mês de maio inscreveram-se no IEFP 37 mil desempregados, num aumento de 8,8% em termos homólogos, mas numa quebra de 1,5% em relação a abril.Este é geralmente um indicador avançado, mas o aumento deste fluxo só se traduz num aumento do número de desempregados inscritos no final do mês (os dados oficiais do "stock") se não houver capacidade para absorver as pessoas que estão inscritas, o que não se tem verificado.Notícia atualizada