Taxa de desemprego sobe ligeiramente para 6,1% em maio

2.499,8 mil (mais 25,4 mil). O INE explica que esse aumento é explicado, "essencialmente, pelo acréscimo do número de outros inativos, os que nem estão disponíveis, nem procuram emprego", que subiram 1,3% para 31 mil pessoas.



A taxa subutilização de trabalho situou-se em 11,5%, mais 0,1 ponto percentual do que no mês anterior.

A taxa de desemprego subiu ligeiramente para 6,1% em maio, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O valor é 0,2 pontos percentuais superior ao registado no mês anterior, mas em comparação com o ano passado, a taxa de desemprego foi inferior em 0,8 pontos percentuais.O INE estima ainda que, em maio, a população desempregada tenha aumentado 2,1% para 314,1 mil. Apesar desse aumento, a população desempregada diminuiu 12% quando comparado com os dados de maio de 2021, ou seja, há menos 42,9 mil desempregados em comparação com igual período do ano passado.Já a população empregada fixou-se em 4.846,5 mil em maio, apesar de se ter registado um decréscimo de 0,7% em relação ao mês anterior.A população ativa diminuiu, em relação ao mês anterior, em 0,5% para 5.160,6 mil (menos 26,3 mil), enquanto a população inativa aumentou 1,1% para(mais 26,1 mil). "A diminuição da população ativa resultou da redução da população empregada, em 32,7 mil, tendo a população desempregada aumentado em 6,4 mil", explica o INE.Por outro lado, verificou-se também um aumento da população inativa de 1% para