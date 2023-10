Lisboa é a capital do sul da UE que mais talentos atrai

Dados do Eurostat revelam que a região da capital portuguesa é a que reúne a maior percentagem de profissionais altamente qualificados no sul da Europa. Roma e Atenas estão no fundo da lista e Estocolmo lidera entre as capitais europeias.



Na capital, mais de metade dos profissionais são gestores, especialistas ou técnicos. Um valor superior à média da União Europeia. Alexandre Azevedo Tiago Sousa 11:30







Lisboa é a capital do sul da União Europeia com a maior percentagem de profissionais altamente qualificados. De acordo com os dados divulgados na quarta-feira pelo Eurostat, na capital portuguesa, mais de metade (52,5%) da população empregada entre os 25 e 64 anos é altamente qualificada. A nível europeu, Estocolmo e Luxemburgo são líderes.



