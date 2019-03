Rede de fast-food testa semana de trabalho de 4 dias nos EUA

A rede do Shake Shack, de Danny Meyer, famosa pelos batidos espessos e pelos hambúrgueres gourmet, está a testar uma semana de trabalho de quatro dias. Tentativas semelhantes foram feitas no exterior, mas o modelo não chegou a ser amplamente adotado pelo setor restaurantes dos EUA.

Agora, com o mercado de trabalho cada vez mais apertado nos EUA e uma taxa de desemprego próxima do nível mais baixo em quase cinco décadas, a empresa está a testar novas abordagens para o trabalho de recrutamento, revelou o CEO Randy Garutti, numa conferência de investidores, em Las Vegas.

"Aqui em Las Vegas, nalguns dos nossos Shacks, estamos a testar uma semana de trabalho de quatro dias. Isto é algo muito importante. Ninguém conseguiu implementar algo assim no negócio de restaurantes", salientou Garutti.

"Se pudermos descobrir como fazê-lo em escala, esta pode ser uma grande oportunidade", disse. "Não vamos prometer isso por enquanto, mas é algo com o qual estamos a brincar, vendo como os nossos líderes encaram a questão do ponto de vista do recrutamento e da retenção atual."

O salário médio por hora dos funcionários que não são de supervisão em restaurantes de serviço limitado aumentou 4,5% no período de um ano até janeiro, superando a média dos EUA de todos os setores em um ponto percentual.

"O custo da mão-de-obra é um ponto crítico", disse Steve Joyce, CEO da Dine Brands Global, proprietária da Applebee’s e da IHOP. "O mercado de trabalho vai ser difícil este ano. E provavelmente será difícil também no ano que vem."

