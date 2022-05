Salário médio cai 2% em termos reais

Para chegar a esta conclusão, o INE está a considerar uma inflação de 4,3% até março, que terá tendência a agravar-se nos meses seguintes.



Os salários não conseguiram acompanhar a inflação no primeiro trimestre do ano. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que em termos reais o salário total médio caiu 2%.Se considerarmos apenas a remuneração regular ou base, a quebra em termos reais é de 2,5%.Para estes resultados contribuem variações homólogas nominais de 2,2% na remuneração média total (para 1.258 euros), de 1,7% nas componentes regulares ou habitualmente pagas (para 1.127 euros) e de 1,6% no salário base (para 1.058 euros em média, no conjunto da economia).É que, mesmo sem olhar para a inflação, as variações nominais foram mais moderadas do que as do final do ano passado.Em causa estão dados de fonte administrativa que abrangemMesmo olhando para os salários nominais (sem considerar a inflação) os aumentos no setor privado foram mais expressivos (3%) do que os do setor público (0,9%)."No setor institucional das Administrações Públicas observou-se um acréscimo homólogo de 0,8% na remuneração total, que atingiu 1.667 Euros em março de 2022", explica o INE. "Neste período, a componente regular aumentou 1%", para 1.586 euros, e a remuneração base registou um aumento de 1,1%", para 1.500 euros."No setor privado, as remunerações aumentaram de forma mais expressiva: a remuneração total registou uma variação homóloga de 3,0%" para 1.173 euros.Por setores, o maior aumento da remuneração total foi observado nas atividades imobiliárias (6,4%), seguido das atividades de "agricultura, produção animal, caça, flores e pesca (5,8%), enquanto nos transportes e armazenagem houve mesmo uma quebra (de 0,6%).O mesmo aconteceu com a remuneração total do setor de eletricidade e gás, ao qual o INE atribui uma quebra de 16,3% que relaciona com um efeito base de pagamento do subsídio de Natal no primeiro trimestre do ano anterior.Nos dois casos, como referido, a subida foi insuficiente para compensar a inflação o que significa que os salários estão em média a ter cortes reais.Notícia atualizada