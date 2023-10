Salários declarados sobem 5,1% em termos homólogos

Os salários declarados à Segurança Social subiram 5,1% em agosto, em termos homólogos, de acordo com a Síntese de Informação Estatística da Segurança Social. Em termos acumulados desde o início do ano, a variação foi de 7,4%.





"Em agosto de 2023, o valor médio das remunerações totais que foram declaradas por trabalho dependente situou-se em 1.338,99 euros. Face ao mês anterior, registou-se uma redução de 8,8%, devido ao pagamento do subsídio de férias verificado nos meses anteriores, enquanto que em termos homólogos houve um aumento de 5,1%".





A subida homóloga de 5,1%, que só compara salários de agosto de 2023 com os salários de agosto de 2022, fica mesmo em linha com o referencial para aumentos salariais do acordo de rendimentos assinado em concertação social para este ano.





"Refira-se que a variação salarial média por trabalhador no conjunto dos primeiros oito meses do ano foi de 7,4%, período em que se verificou um crescimento de 5,0% de emprego por trabalho dependente", acrescenta o documento, referindo-se à média registada entre janeiro e agosto.





Convém explicar, ainda, que as remunerações médias que são geralmente divulgadas acabam frequentemente por ser revistas em alta. Por exemplo, quando a Segurança Social divulgou os dados relativos a julho apontava para um aumento do salário médio homólogo de 5,1%, mas os cálculos do Negócios com base na informação em bruto apontam agora para 5,9%.





A atualização pode estar relacionada com o facto de algumas empresas se atrasarem na entrega da declaração de remunerações, não sendo claro porque é que a revisão é geralmente em alta.





Trabalhadores abrangidos por lay-off mais que duplicam





O mesmo documento também dá conta de um aumento homólogo de 159% no número de trabalhadores abrangidos por lay-off.





Em setembro deste ano, foram 6.916 os abrangidos. "Em comparação com o mês anterior, houve um acréscimo de 3.281 prestações de lay-off e na variação com o período homólogo, registou-se um aumento de 4.242" pessoas.









Mais de metade das pessoas em lay-off estão em regime de suspensão de trabalho, estando os restantes em regime de redução de horário. Registou-se um aumento nas duas modalidades.