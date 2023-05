Trabalhadores com segundos empregos em máximos

Há uma nova corrida a outras fontes de rendimento por parte dos trabalhadores. Nos dois últimos trimestres, o número de pessoas com mais do que um emprego subiu e atingiu no início deste ano o valor mais alto da série do INE.

