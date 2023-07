Os protagonistas das eleições em Espanha

Quem é quem?

1. Pedro Sánchez:

O atual primeiro-ministro espanhol, do socialista PSOE, marcou eleições antecipadas depois dos resultados das regionais do final de maio que viraram o mapa de Espanha à direita – um "tsunami azul". Estas eleições são uma espécie de referendo a Sánchez. Há muitos analistas que dizem que esta jogada foi demasiado arriscada e que os resultados regionais foram um ensaio para o que poderá sair das eleições de domingo. Procura replicar o resultado de 2019 quando antecipou eleições gerais e reforçou o número de lugares no Parlamento com mais 39 lugares, e se coligou com o Podemos. Ou mesmo reproduzir o que aconteceu em Portugal com as legislativas antecipadas do ano passado que deram a maioria absoluta a António Costa. Mas nessa altura, o PP estava desgastado com inúmeros casos de corrupção e a direita estava muito fragmentada. O Vox estava a dar os primeiros passos.