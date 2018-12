AKK sucede a Merkel na liderança da CDU

(União Democrata-Cristã)

Renânia do Norte-Vestfália, a região de ontde Merz é natural.

AKK recebeu 517 votos contra os 482 conquistados pelo candidato derrotado Friedrich Merz, antigo líder parlamentar do partido e gestor na BlackRock, isto num total de 999 votos validados. Mesmo com um desfecho renhido, esta não deixou de ser uma vitória contundente de AKK, já que perto de um terço dos mil e um delegados com capacidade de voto (296) são oriundos do estado federado daNa primeira votação nenhum dos três candidatos obteve a maioria absoluta dos votos, pelo que passaram à segunda ronda apenas os dois mais votados. Na primeira ronda, AKK teve 450 votos, Merz recebeu 392 e Jens Spahn, actual ministro da Saúde, recolheu apenas 157.Apesar da maior proximidade ideológica entre Merz e Spahn, ambos com um posicionamento mais à direita da CDU e o regresso do partido à sua matriz conservadora, AKK conseguiu obter o apoio necessário à vitória junto dos delegados que na primeira ronda votaram no ministro da Saúde.



Antes ainda das votações, a chanceler Angela Merkel dirigiu-se aos conservadores pela última vez enquanto líder da CDU. Numa intervenção em que não conseguiu esconder a emoção, Merkel agradeceu todo o apoio recebido ao longo dos 18 anos passados como presidente dos democratas-cristãos, 13 dos quais acumulando com a chancelaria germânica.

Ein bewegender und berührender Abschied von Angela Merkel als Vorsitzende der @CDU pic.twitter.com/Cy4aHjspdc — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) 7 de dezembro de 2018

"Foi um grande prazer, foi uma grande honra", declarou Merkel, citada pela agência Reuters, e gerando uma ovação que se prolongou por praticamente 10 minutos. A chanceler defendeu que agora é hora de a CDU não olhar para o passado para para o futuro frisando, porém, que apesar da renovação geracional o partido deve manter os "mesmos valores".



Após três anos em que tem vindo a assistir ao desgaste do seu capital político, sobretudo desde a proclamação da política de portas abertas aos refugiados enunciada em 2015, Angela Merkel fez questão de lembrar que num tempo de grandes mudanças, desde a evolução tecnológica às alterações climáticas e passando pelo desafio à ordem internacional multilateralista, os democratas-cristãos não podem abdicar de "defender a nossa visão liberal, o nosso estilo de vida".



Em Outubro último, na sequência de dois maus resultados eleitorais em dois estados federados, que se seguiram ao pior resultado de sempre em eleições federais registado em 2017, Merkel anunciou que não se recandidataria à chefia da CDU no congresso que termina este sábado em Hamburgo. Contudo, Merkel disse pretender concluir os três anos que restam do mandato de chanceler, findo o qual pretende afastar-se da vida política.



Delfim de Merkel



Vista como delfim de Merkel, AKK garante uma linha de intervenção política moderada e centrista, à imagem daquela que prevaleceu nestas quase duas décadas de liderança partidária da ainda chanceler. Todavia, ao contrário da chanceler, Kramp-Karrenbauer é mais conservadora no que diz respeito à política migratória e ao nível das relações externas defende uma posição mais dura relativamente às acções desestabilizadoras promovidas pela Rússia.



AKK conta ainda com um registo eleitoral positivo, após vitórias no Sarre, e está também habituada a negociar acordos com outros partidos, uma característica que poderá ser-lhe útil no futuro se se tiver em conta que o parlamento alemão é hoje o mais polarizado desde a Segunda Guerra.



AKK governou em aliança com os Verdes e os liberais (FDP), precisamente as mesmas forças que há um ano não conseguiram chegar a acordo para celebrar a chamada coligação Jamaica (CDU-FDP-Verdes) e governar a Alemanha.

(Notícia actualizada às 17:00)