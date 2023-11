Arrefecimento na economia europeia contagia Portugal

Com a economia europeia a dar sinais de desaceleração na última metade do ano, a expectativa é de que Portugal não saia incólume. A evidenciar isso, a economia nacional contraiu 0,2% em cadeia no terceiro trimestre, um valor superior ao registado na Zona Euro. E os economistas contactados pelo Negócios acreditam que não é de excluir a possibilidade de também Portugal vir a enfrentar uma recessão económica no final

...