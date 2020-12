Augusto Santos Silva ainda acredita que "pode ser alcançado" acordo no Brexit até domingo

Leia Também Von der Leyen avisa que é mais provável não haver acordo no Brexit

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, disse hoje acreditar que é possível chegar um acordo entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido até domingo, mesmo estando "preparado para todos os cenários"."Sou um otimista, acredito que até domingo um acordo pode ser alcançado", disse Santos Silva numa conferência de imprensa conjunta como o homólogo austríaco, Alexander Schallenberg, em Lisboa."Mas, claro, estamos preparados para todos os cenários, incluindo o de um 'no-deal'", acrescentou, evocando os planos de contingência divulgados na quinta-feira pela Comissão Europeia e os planos nacionais.O ministro austríaco disse-se igualmente otimista e, aludindo ao acordo alcançado na Cimeira Europeia sobre o quadro financeiro plurianual para 2021-2027 e o fundo de recuperação pós-pandemia, apontou que essa capacidade de consenso o deixa "esperançado" de que também seja possível um acordo sobre a relação futura entre Londres e Bruxelas."Acredito que a UE funciona sempre melhor sob pressão e a pressão cresce", disse o representante do governo da Áustria, acentuando, como Santos Silva, que um acordo é do interesse de ambas as partes."Sei que os sinais que vêm da Comissão [Europeia] e de Downing Street apontam numa direção diferente [...] Mas diria que, depois de dois anos e meio de negociações de divórcio, sair da sala sem um acordo seria absurdo", afirmou.As negociações entre a UE e o Reino Unido recomeçam hoje, com um prazo marcado até domingo para se tentar alcançar um acordo pós-'Brexit'.Fonte do Conselho Europeu disse à imprensa em Bruxelas que o cenário mais provável é o de um 'no-deal' e que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou os líderes dos 27 de que "a situação continua difícil, havendo ainda muitos obstáculos" a um acordo sobre as futuras relações comerciais entre a UE e Londres.